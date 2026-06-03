Golden Gala 2026 | L’Atletica Illumina Roma

Cosa: Edizione numero quarantasei del prestigioso Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana del circuito internazionale Wanda Diamond League.. Dove e Quando: Presso lo Stadio Olimpico di Roma, giovedì 4 giugno 2026.. Perché: Per ammirare dal vivo i più grandi fuoriclasse dell’atletica mondiale e supportare i campioni azzurri a caccia di nuovi, storici traguardi.. La città eterna si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi e prestigiosi del calendario internazionale. Giovedì 4 giugno, la pista e le pedane dello Stadio Olimpico diventeranno il palcoscenico per l’edizione numero quarantasei del Golden Gala Pietro Mennea, la rinomata e spettacolare tappa italiana della Wanda Diamond League. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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