Goal arte e passione la mostra a Palazzo Firenze
Dal 10 al 17 giugno 2026, a Palazzo Firenze a Roma, si terrà la mostra “GOAL – Arte e passione” di Dante Mortet e Lorenzo Mortet, curata da Tiziana Todi. La rassegna si svolge nella sede della Società Dante Alighieri. Un saggio critico di Alessandro Masi accompagna l’esposizione, che presenta opere legate alla passione artistica e alla tematica del goal.
Nella suggestiva cornice di Palazzo Firenze a Roma, sede della Società Dante Alighieri, si svolgerà dal 10 al 17 giugno 2026 “GOAL – Arte e passione” di Dante Mortet e Lorenzo Mortet a cura di Tiziana Todi, con saggio critico di Alessandro Masi, Segretario Generale della Società Dante Alighieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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