Goal arte e passione la mostra a Palazzo Firenze

Notizia in breve

Dal 10 al 17 giugno 2026, a Palazzo Firenze a Roma, si terrà la mostra “GOAL – Arte e passione” di Dante Mortet e Lorenzo Mortet, curata da Tiziana Todi. La rassegna si svolge nella sede della Società Dante Alighieri. Un saggio critico di Alessandro Masi accompagna l’esposizione, che presenta opere legate alla passione artistica e alla tematica del goal.