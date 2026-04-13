La Galleria San Lorenzo al Ducale ospita la mostra “Arte - Passione - Professione”, aperta al pubblico con una selezione di circa centocinquanta opere. La rassegna include dipinti a olio e tempera, tecniche miste, pastelli, acquerelli, sculture, collage, fotografie, stampe antiche, incisioni e serigrafie. La manifestazione mette in mostra lavori realizzati da artisti attivi da oltre quarant’anni nel campo artistico.

La Galleria San Lorenzo al Ducale presenta la mostra “Arte - Passione - Professione, da oltre quarant’anni nell’Arte”, una raccolta di circa centocinquanta opere (oli, tempere, tecniche miste, pastelli, acquarelli, sculture, collage, fotografie, stampe antiche, incisioni, serigrafie) di.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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