A Firenze la mostra Roberto Corazzi L’Architettura come Ricerca e Passione
Da giovedì 28 maggio 2026 si terrà a Firenze la mostra Roberto Corazzi. L’Architettura come Ricerca e Passione organizzata in quattro sedi espositive, tutte a ingresso gratuito. La mostra, a cura di Vincenzo Vaccaro, ricostruisce la figura di Roberto Corazzi (1940 – 2024) come studioso e uomo che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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