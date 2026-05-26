A Firenze la mostra Roberto Corazzi L’Architettura come Ricerca e Passione

Da firenzetoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Da giovedì 28 maggio 2026 si terrà a Firenze la mostra Roberto Corazzi. L’Architettura come Ricerca e Passione organizzata in quattro sedi espositive, tutte a ingresso gratuito. La mostra, a cura di Vincenzo Vaccaro, ricostruisce la figura di Roberto Corazzi (1940 – 2024) come studioso e uomo che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Firenze, apre la mostra ‘La solitudine dell’architettura’ dedicata a Ulrich EggerA Firenze, la galleria il Ponte inaugura una mostra dedicata a Ulrich Egger, artista e fotografo.

Rothko a Firenze: l’arte incontra l’architetturaA Firenze si tiene una retrospettiva dedicata a Mark Rothko, con esposizioni in tre diverse sedi: Palazzo Strozzi, il Museo di San Marco e la...

Argomenti più discussi: Cupola di Brunelleschi ma non solo. Omaggio all’architetto Corazzi; Il Beato Angelico torna a San Marco in versione digitale.

roberto corazzi a firenze la mostraMostra a Firenze celebra Corazzi, lo studioso della Cupola di BrunelleschiE' organizzata in quattro diverse sedi espositive a Firenze la mostra che ricostruisce la figura dell'architetto Roberto Corazzi (1940 - 2024), uno dei massimi studiosi dell'architettura di Filippo Br ... ansa.it

roberto corazzi a firenze la mostraCupola di Brunelleschi ma non solo. Omaggio all’architetto CorazziDa giovedì, in città, si tiene la mostra ’Roberto Corazzi. L’Architettura come Ricerca e Passione’ organizzata in quattro sedi ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web