Una donna si è recata nello studio di una specialista per un trattamento con ozono endovenoso. Successivamente, ha deciso di provare anche un’iniezione di glutatione, una molecola antiossidante molto discussa. La persona ha riferito di aver ricevuto entrambe le terapie, senza fornire dettagli sui risultati o effetti.

Sono andata nello studio della Dottoressa Roberta Corradi per provare l’ozono per via endovenosa e alla fine mi ha convinto a provare il glutatione, la molecola che fa impazzire Hollywood. Cos’è e a cosa serve questa gran molecola? Il glutatione è uno degli antiossidanti più potenti prodotti naturalmente dal nostro organismo. «Da un punto di vista biochimico, e’ un tripeptide composto da tre aminoacidi, glutammato, cisteina e glicina e il suo compito principale è quello di contrastare lo stress ossidativo, cioè quel processo invisibile che accelera invecchiamento cellulare, infiammazione e stanchezza cronica» La Dottoressa Corradi me ne parla mentre prepara la flebo e la definisce una gran molecola. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Glutatione: la molecola antiossidante che ha più benefici di quelli che si raccontano

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What Is Glutathione Here Are the Uses, Benefits & Science | TUH

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Si parla di: Le celeb amano questa molecola, ma ha più benefici di quello che ti raccontano.

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