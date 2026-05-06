Recentemente, Tlon ha affermato che il verde in alcune zone urbane è diventato un simbolo di status sociale, contribuendo alla cosiddetta gentrificazione verde. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, sono stati definiti standard minimi per la presenza di alberi nelle città, ma solo alcuni Paesi hanno adottato tali linee guida. Questi interventi portano a spostamenti di popolazioni vulnerabili dai quartieri con più spazi verdi.

Questo articolo sul verde urbano è pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 12 maggio 2026. L’Organizzazione mondiale della sanità ha elaborato uno standard minimo perché una persona possa beneficiare davvero della presenza della natura nella propria vita quotidiana. Si chiama regola 3-30-300, e consiste nella possibilità di avere tre alberi visibili dalla finestra di casa, il 30 per cento di chioma arborea nel proprio quartiere e uno spazio verde di qualità a meno di 300 metri dalla porta di casa. Ad aprile 2026 un gruppo di ricercatori della Commissione europea e dell’Università di Copenhagen ha pubblicato su Nature...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tlon: «Il verde è diventato un indicatore di classe. Siamo nella green gentrification, e quelli che hanno più bisogno di natura sono gli stessi che si devono allontanare dai quartieri dove si investe nella biodiversità»

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