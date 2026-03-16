Carlo Verdone e Sal Da Vinci si sono ritrovati a distanza di quarant’anni durante la trasmissione televisiva “Che tempo che fa”. Entrambi erano ospiti dello show e hanno condiviso il momento del loro riavvicinamento pubblico. La loro reunion ha attirato l’attenzione dei telespettatori, segnando il ritorno in tv di due volti noti del panorama italiano.

Carlo Verdone e Sal Da Vinci si sono incontrati di nuovo dopo 40 anni. L’attore e il vincitore di Sanremo sono stati entrambi ospiti di Che tempo che fa. “È dal 1985 che non ci vedevamo”, ha ricordato Verdone. I due, infatti, hanno girato insieme un film in quell’anno: Troppo Forte. “Ho avuto occhio – ha ironizzato Verdone – tutti quelli che tocco vincono Sanremo”. “Allora toccami ancora dai”, ha scherzato il cantante. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È dal 1985 che non ci vedevamo. Ho avuto occhio, tutti quelli che tocco vincono Sanremo”: Carlo Verdone e Sal Da Vinci si rincontrano a Che tempo che fa dopo 40 anni

Articoli correlati

Carlo Verdone aveva chiamato un giovane Sal Da Vinci nel suo film del 1986 "Troppo Forte": l'incontro dopo 40 anni a "Che Tempo Che Fa"«Tu sei una persona davvero perbene! Ci metti passione, entusiasmo e canti quello che ti senti di cantare.

Che Tempo Che Fa, ospiti stasera su Nove: Sal Da Vinci dopo Sanremo e Carlo VerdoneNuova puntata di Che Tempo Che Fa stasera domenica 15 marzo sul NOVE: ospiti Sal Da Vinci, Carlo Verdone e Bebe Vio.