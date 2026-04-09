La routine serale di bellezza spesso include una doccia calda, accompagnata da luci soffuse, per creare un’atmosfera rilassante prima di andare a dormire. Tra i prodotti più usati ci sono i bagnodoccia pensati per favorire il benessere durante le ore notturne. Questi prodotti sono formulati per rigenerare sia il corpo che la mente, contribuendo a una sensazione di relax e di cura personale prima di coricarsi.

Doccia calda, luci soffuse e un bagnodoccia specifico per sentirsi bene anche durante le ore notturne. La beauty routine serale da provare ora . Da recenti studi è emerso che la doccia, se fatta a luci soffuse e prima di andare a dormire, può letteralmente cambiare la percezione non soltanto del sonno ma anche del corpo e della mente. La funzione dei prodotti utilizzati durante questo speciale momento della giornata è importante tanto quanto le modalità di esecuzione. Se un tempo la crema corpo e lo scrub avevano un ruolo centrale nella beauty routine serale (o della buona notte), oggi troviamo un nuovo alleato che matcha perfettamente con i due precedenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Beauty routine serale: i bagnodoccia (della buonanotte) che rigenerano corpo e mente

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La supermodella svela la sua routine mattutina: due ore e mezza dedicate completamente a cura del corpo, della mente e della pelleSveglia alle 6 del mattino, app della Bibbia aperta per ascoltare l’insegnamento del giorno e un dry brush per stimolare la circolazione delle gambe.

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