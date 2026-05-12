Come si resta radiose in pochi gesti a 58 anni? Parola all' icona beauty anni ' 90 oggi paladina del well-aging

Da iodonna.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 58 anni, Pamela Anderson si presenta sui social con un look naturale, indossando un pullover bianco e senza trucco. Nell’ultimo post su Instagram, l’attrice ha condiviso la sua routine di skincare primaverile, mostrando un volto senza filtri o ritocchi. Il suo stile semplice e autentico si contrappone a un’immagine troppo costruita di bellezza, confermando la sua attenzione al benessere della pelle anche con il passare degli anni.

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Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti L'attrice canadese, 58 anni, mostra ai suoi follower i prodotti e i gesti che compongono la sua skincare routine quotidiana. A tutta naturalezza Con il suo caschetto biondo burro dal fascino scompigliato, un pullover total white e un viso senza trucco, senza inganno, Pamela Anderson, 58 anni, ha mostrato ai suoi follower Instagram in cosa consiste la sua skincare routine primaverile. Nulla di complicato, anzi: l’attrice canadese si affida a pochi, ottimi prodotti. Naturalmente, della sua linea cosmetica Sonsie Skin, le cui formule sono clean e cruelty free. Quali...🔗 Leggi su Iodonna.it

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