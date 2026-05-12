Come si resta radiose in pochi gesti a 58 anni? Parola all' icona beauty anni ' 90 oggi paladina del well-aging

A 58 anni, Pamela Anderson si presenta sui social con un look naturale, indossando un pullover bianco e senza trucco. Nell’ultimo post su Instagram, l’attrice ha condiviso la sua routine di skincare primaverile, mostrando un volto senza filtri o ritocchi. Il suo stile semplice e autentico si contrappone a un’immagine troppo costruita di bellezza, confermando la sua attenzione al benessere della pelle anche con il passare degli anni.

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