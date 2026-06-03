Gli Stati Uniti stanno sviluppando una nuova bomba anti-bunker, chiamata GBU-76, come sostituta della GBU-57B Massive Ordnance Penetrator. La GBU-76 è progettata per penetrare infrastrutture sotterranee fortificate e rappresenta il nuovo step nel programma di difesa aeronautica. L’aeronautica statunitense ha avviato un piano industriale e tecnologico per la produzione di questa arma, che mira a rimpiazzare la precedente bomba convenzionale utilizzata per neutralizzare obiettivi sotterranei.

L’aeronautica statunitense ha avviato una nuova fase di pianificazione industriale e tecnologica per la sostituzione della GBU-57B Massive Ordnance Penetrator, oggi considerata il principale vettore convenzionale statunitense per la neutralizzazione di infrastrutture sotterranee fortificate. Il programma di nuova generazione, denominato Next Generation Penetrator e identificato ufficialmente come GBU-76B, s’inscrive in una dinamica evolutiva di più ampio respiro strategico, in risposta alla proliferazione di asset infrastrutturali ipogei in scenari ad alta intensità geopolitica. Cosa sappiamo. La fase attuale del programma è gestita dall’Air Force Life Cycle Management Center, attraverso la struttura AFLCMCEBD presso la base di Eglin Air Force Base, con un’impostazione contrattuale basata su accordi IDIQ multi-fornitore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli Usa preparano la nuova superbomba anti-bunker: come è fatta la GBU-76

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