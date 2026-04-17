I droni Triton sono stati avvistati mentre sorvolano l'aria intorno a Cuba, suscitando attenzione tra gli osservatori. Gli Stati Uniti sembrano intensificare la presenza militare nella regione, in un momento in cui si susseguono notizie di manovre e attività aeree nelle vicinanze dell'isola. La questione delle mosse statunitensi e delle risposte cubane rimane al centro del dibattito, mentre si attende di capire quale sarà la prossima azione ufficiale.

Si alza la pressione statunitense su Cuba? Da tempo il presidente Donald Trump, che a settembre 2025 ha lanciato l’Operazione Southern Spear per contrastare i presunti narcotrafficanti e i Paesi avversari di Washington tra Mar dei Caraibi e America Latina, ha indicato che Washington potrebbe considerare valida l’ipotesi di colpire l’ Isla Grande con un’operazione volta a accelerarne il regime change e a sostituire il presidente socialista Miguel Diaz-Canel. Il volo del Triton sul mare attorno Cuba. Assediata dallo schieramento militare Usa, tagliata fuori dal mondo dall’embargo e dalla stretta energetica imposta dal rovesciamento di Nicolas...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - I droni Triton sorvegliano Cuba: gli Usa preparano la prossima mossa?

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