Il 6 maggio scorso, un pullman di tifosi della Giana Erminio è stato assaltato da un gruppo di ultras del Lecco. Durante l’attacco, una vettura ha tentato di bloccare il passaggio, mentre un sasso è stato lanciato contro un vetro, rompendo il vetro del mezzo. Oggi, sono stati emessi cinque provvedimenti di Daspo nei confronti degli autori di quei fatti.

Monza, 3 giugno 2026 – Agguato al pullman dei tifosi avversari, il tentativo di bloccarlo con una vettura, un sasso lanciato a sfondare un vetro. Daspo fino a 8 anni. Il recente assalto al pullman della Giana Erminio ha portato la polizia a eseguire perquisizioni nei confronti di cinque ultras lecchesi. Nella mattinata del 22 maggio scorso in particolare gli agenti della Digos della Questura di Monza e della Brianza, con i colleghi del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano e con la collaborazione della Digos della Questura di Lecco, hanno dato esecuzione, nella provincia lecchese, a perquisizioni nei confronti di cinque soggetti riconducibili alla tifoseria ultras del Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli ultras del Lecco e l’assalto al pullman dei tifosi della Giana Erminio: cinque Daspo per i fatti del 6 maggio

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