Tifosi del Sudtirol aggrediti Daspo e divieti per 5 ultras della Juve Stabia

Durante un evento sportivo, alcuni tifosi del Sudtirol sono stati aggrediti da ultras della Juve Stabia. Le forze dell'ordine di Napoli e Castellammare di Stabia hanno avviato indagini e adottato provvedimenti. Sono stati emessi cinque Daspo e divieti di accesso agli stadi nei confronti di ultras coinvolti. Le autorità hanno inoltre rafforzato i controlli nelle zone dello stadio interessato.

La Digos di Napoli e il Commissariato di Castellammare di Stabia, insieme con il Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha notificato cinque misure cautelari emesse dal gip su richiesta della Procura di Torre Annunziata nei confronti di altrettanti indagati a cui si contesta una rapina aggravata, commessa in concorso con altri tre complici avvenuta a Castellammare di Stabia nella notte del 7 dicembre 2024 al termine dell’incontro di calcio “Juve Stabia-Sudtirol” valevole per il campionato di calcio di Serie B, disputatosi presso lo stadio Romeo Menti. Per i destinatari del provvedimento, ultras della società calcistica “Juve Stabia di Castellammare di Stabia, è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Castellammare di Stabia; per due è stata applicata anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tifosi del Sudtirol aggrediti, Daspo e divieti per 5 ultras della Juve Stabia Ultras del Napoli contro i tifosi della Cremonese: le immagini che hanno portato a 20 DaspoLa Questura di Cremona ha adottato 20 Daspo, per complessivi 50 anni, nei riguardi di 16 ultras partenopei e 4 supporter cremonesi. Tifosi dell'Avellino aggrediti in autostrada: arriva il daspo per due baresiL'episodio si sarebbe verificato il 12 novembre 2023: i due nuovi provvedimenti si aggiungono ai 5 già emessi in passato dalla Questura di Bari... Tifosi del Sudtirol aggrediti, Daspo e divieti per 5 ultras della Juve StabiaLa Digos di Napoli e il Commissariato di Castellammare di Stabia, insieme con il Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha notificato cinque misure cautelari emesse dal gip su richiesta della Procura d ... ansa.it Castellammare, rapina a tifosi dopo Juve Stabia-Sudtirol: cinque ultras nei guaiUna serata di calcio si è trasformata in un episodio di violenza e intimidazione. A Castellammare di Stabia, al termine della partita di Serie B tra Juve ... cronachedellacampania.it