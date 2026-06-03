Gli ultimi risultati L’Atletica Prato si veste d’oro

L’Atletica Prato ha conquistato numerose medaglie e piazzamenti di rilievo in diverse competizioni in Toscana. I risultati evidenziano un momento favorevole per il movimento atletico della città, con atleti che si sono distinti in varie gare regionali. La serie di successi si è svolta in più eventi, sottolineando la costanza e la crescita delle prestazioni dei partecipanti. Nessun dettaglio sui nomi degli atleti o delle competizioni specifiche.

Medaglie e piazzamenti di vertice, arrivate in molteplici competizioni in tutta la Toscana. Il movimento pratese dell’atletica sta insomma attraversando un momento positivo. L’ Atletica Prato è reduce dai campionati di società svoltisi a Firenze: oro di Tommaso Fornesi nei 100 metri, successo per Iman Rida nei 400 hs ed argento per la compagna di squadra Gaia Barni nei 400 metri. Tra i "cadetti", Elia Romualdi è salito sul gradino più alto del podio nel salto con l’asta. Alzando lo sguardo a livello provinciale e focalizzandosi su Poggio a Caiano, altre soddisfazioni sono arrivate dalla Podistica Medicea: Mohammed El Ouardy ha vinto la " 10... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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