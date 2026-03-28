Ultimi risultati Nba i Thunder non fanno sconti ai Bulls Pesante ko per gli Heat

Gli Oklahoma City Thunder hanno ottenuto una vittoria contro i Chicago Bulls, mentre gli Heat hanno subito una sconfitta pesante in una partita recente. La squadra di Oklahoma ha dominato sul parquet, lasciando i Bulls senza possibilità di rimonta. Nel frattempo, gli Heat hanno perso con un ampio margine contro i loro avversari, confermando un periodo difficile in questa fase della stagione NBA.

Oklahoma City (Stati Uniti), 28 marzo 2026 – La sconfitta contro i Boston Celtics è ormai un lontano ricordo per gli Oklahoma City Thunder, che nella notte hanno ripreso immediatamente la loro corsa battendo con un eloquente 131-113 i Chicago Bulls: decisivo per i campioni in carica, sospinti dai 25 punti di Shai Gilgeous-Alexander (134° match consecutivo con almeno 20 punti per il canadese) e dai 21 di Cason Wallacel, è stato il parziale di 22-0 piazzato tra terzo e quarto quarto, che ha spento le speranze dei Bulls, i quali erano privi di Ivey e Smith (out per il resto della stagione). Sempre ad Est, vittoria preziosa anche per i Los Angeles Lakers, che puntellano la terza piazza battendo 116-99 i Brooklyn Nets dopo aver accelerato con il 31-15 siglato nel quarto quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ultimi risultati Nba, i Thunder non fanno sconti ai Bulls. Pesante ko per gli Heat Articoli correlati Risultati Nba, gli Heat di Fontecchio cadono in casa contro i Bulls. Derby texano ai RocketsMiami (Stati Uniti), 1° febbraio 2026 – Nel secondo di tre incontri ravvicinati, i Chicago Bulls – reduci dalla sconfitta rimediata allo United... NBA, i risultati della notte (28 marzo): Nikola Jokic e Jamal Murray trascinano i Nuggets, Heat ko contro i Cavaliers. Successi per Celtics, Lakers e ThunderUna lunga notte quella terminata da poche ore per la NBA, con ben dieci partite andate in scena per la regular season 2025-2026: andiamo a fare un... Aggiornamenti e notizie su Ultimi risultati Discussioni sull' argomento NBA, risultati della notte: Boston ferma OKC, rimonta Minnesota su Houston nell'overtime; Nba: i risultati delle partite disputate nella notte; ?Flagg sulla scia di Doncic, il Durant&Sengun show non basta ai Rockets; Hawks vs Warriors risultato e pronostici. NBA, risultati della notte: Detroit ferma i Lakers, OKC e San Antonio vincono ancoraLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: Detroit ferma i Lakers, OKC e San Antonio vincono ancora ... sport.sky.it Oltre 13.600 risultati concreti tra stabilizzazioni, progressioni e assunzioni hanno segnato in questi ultimi mesi una fase di svolta per la Giustizia. Confintesa FP riconosce il lavoro della Capo di Gabinetto sviluppato nel confronto istituzionale e richiama alla nec - facebook.com facebook Si vedono i risultati degli ultimi 5 anni infatti, ma contenti voi… x.com