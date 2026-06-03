Gli studenti raccontano Taranto attraverso il teatro | evento finale a Palazzo Pantaleo
Gli studenti hanno portato in scena uno spettacolo finale a Palazzo Pantaleo, utilizzando il teatro per raccontare Taranto. L’evento ha coinvolto giovani che hanno interpretato storie legate alla città, con rappresentazioni incentrate sulla memoria collettiva e il patrimonio culturale locale. La performance si è svolta davanti a un pubblico di cittadini e istituzioni, confermando l’uso del teatro come mezzo di narrazione e testimonianza della storia di Taranto.
Tarantini Time Quotidiano Il teatro diventa strumento per riscoprire la memoria collettiva e il patrimonio culturale di Taranto. Si conclude con un evento aperto al pubblico il laboratorio “Come eravamo”, percorso realizzato dalla CREST cooperativa teatrale con le classi 2P e 2N dell’Istituto Archimede nell’ambito del progetto “BES-T Community in Best Practice”. L’appuntamento è in programma venerdì 5 giugno alle ore 10.30 negli spazi di Palazzo Pantaleo, sede del Museo Etnografico “Alfredo Majorano”, dove gli studenti presenteranno il lavoro sviluppato nel corso dei mesi. L’iniziativa rappresenta l’atto conclusivo di un percorso che ha coinvolto i ragazzi in attività di ricerca e approfondimento dedicate alle tradizioni, ai linguaggi e ai simboli della cultura tarantina. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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