Gli studenti raccontano Taranto attraverso il teatro | evento finale a Palazzo Pantaleo

Notizia in breve

Gli studenti hanno portato in scena uno spettacolo finale a Palazzo Pantaleo, utilizzando il teatro per raccontare Taranto. L’evento ha coinvolto giovani che hanno interpretato storie legate alla città, con rappresentazioni incentrate sulla memoria collettiva e il patrimonio culturale locale. La performance si è svolta davanti a un pubblico di cittadini e istituzioni, confermando l’uso del teatro come mezzo di narrazione e testimonianza della storia di Taranto.