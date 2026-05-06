Gli studenti di Unibo raccontano come cambia il territorio attraverso il progetto Spiaggia Libera Tutti

Quattro studenti del corso di Sociologia del Territorio presso l’Università di Bologna a Forlì hanno realizzato un lavoro dal titolo “Stessa spiaggia, stesso mare?” che analizza il progetto “Spiaggia Libera Tutti” avviato a Rimini. Il progetto mira a promuovere l’accesso libero alle spiagge e coinvolge diverse parti della comunità locale. Il lavoro degli studenti si concentra sulle trasformazioni del territorio legate a questa iniziativa e sui cambiamenti percepiti dagli abitanti.

Si intitola “Stessa spiaggia, stesso mare?” il lavoro realizzato da quattro studenti del corso di Sociologia del Territorio del Campus universitario di Forlì dell’Università di Bologna, coordinato dal professor Gabriele Manella, dedicato all’analisi del progetto riminese “Spiaggia Libera Tutti”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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