Sabato 23 maggio, nella Sala del Consiglio di Montevarchi, si terrà l’evento intitolato “Attraverso le porte”. Gli studenti dell’istituto scolastico locale presenteranno un progetto dedicato ai personaggi illustri della città, attraverso narrazioni e rappresentazioni. L’iniziativa mira a far conoscere ai partecipanti le figure storiche più significative legate a Montevarchi, utilizzando un approccio che coinvolge direttamente gli studenti. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sanitaria.

Arezzo, 20 maggio 2026 – Sabato 23 maggio la Sala del Consiglio di Montevarchi ospiterà “Attraverso le porte. I personaggi illustri di Montevarchi”, mostra-evento promossa dall’Istituto Comprensivo Petrarca nell’ambito del Festival Regionale della Creatività nella Scuola. L’appuntamento è in programma a partire dalle 17.30 con ingresso libero. L’iniziativa rappresenta la restituzione finale di un progetto sviluppato nel corso di circa un anno scolastico e costruito come un articolato percorso interdisciplinare. Letteratura, storia, arte, tecnologia e musica si sono intrecciate in un lavoro che ha portato gli studenti a riscoprire alcune figure significative della storia cittadina attraverso un elemento tanto quotidiano quanto simbolico: i portoni delle abitazioni nel centro storico dove quei personaggi hanno vissuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Attraverso le porte”, gli studenti del Petrarca raccontano i personaggi illustri di Montevarchi

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