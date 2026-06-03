Gli studenti dell' Isiss Novelli in visita alla Camera dei Deputati

Da casertanews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giornata speciale per l’Isiss “G.B. Novelli” di Marcianise, che oggi (3 giugno) ha avuto l’onore di essere ospite nella sede istituzionale della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio in Roma. In occasione dell’80° anniversario del Referendum istitutivo della Repubblica Italiana, gli alunni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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