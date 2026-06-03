Gli studenti dell' Isiss Novelli in visita alla Camera dei Deputati
Giornata speciale per l’Isiss “G.B. Novelli” di Marcianise, che oggi (3 giugno) ha avuto l’onore di essere ospite nella sede istituzionale della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio in Roma. In occasione dell’80° anniversario del Referendum istitutivo della Repubblica Italiana, gli alunni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie e thread social correlati
“La PA nell'era dell'IA”: istituzioni, accademici ed esperti a confronto alla Camera dei DeputatiIl 26 maggio, tra le 10 e le 13, si terrà un dibattito alla Camera dei Deputati sulla pubblica amministrazione nell’era dell’intelligenza artificiale.
Presentato alla Camera dei Deputati il libro di Umberto Mancini, edito da oVer Edizioni, sulla comunicazione economico-finanziaria nell'era dell’IAÈ stato presentato alla Camera dei Deputati un nuovo libro dedicato alla comunicazione economico-finanziaria nell'epoca dell'intelligenza artificiale.
Temi più discussi: Isiss Osvaldo Conti, gli studenti in scena al Cimarosa; Majorana-Fascitelli quinto ai campionati di Problem Solving; Mare NordEst dedica agli studenti la giornata d’apertura; Interreg: Zilli, Students4Cooperation modello Ue per i giovani.
ISISS Fiani - Leccisotti. Dua Lipa · Levitating (feat. DaBaby). Il dono del sangue diventa messaggio, arte e impegno civile. Gli studenti delle classi seconde del Liceo Scientifico hanno partecipato a un contest creativo progettando decorazioni per una panchin facebook
Aversa, gli studenti del Mattei alla Camera con il corto sul disagio giovanileAversa (Caserta) - La voce degli studenti dell’Isiss Mattei è arrivata fino alla Sala Stampa della Camera dei Deputati, trasformando paure, fragilità e ... pupia.tv
Digiuno, salute e consapevolezza: Annamaria Colao dialoga con gli studenti dell’ISIS De’ MediciParlare di digiuno in una scuola alberghiera può sembrare una contraddizione. In realtà, è proprio da luoghi in cui il cibo si studia e si trasforma in professione che nasce l'esigenza di riflettere ... ilmattino.it