La PA nell' era dell' IA | istituzioni accademici ed esperti a confronto alla Camera dei Deputati
Il 26 maggio, tra le 10 e le 13, si terrà un dibattito alla Camera dei Deputati sulla pubblica amministrazione nell’era dell’intelligenza artificiale. L’evento si svolgerà nella Sala del Refettorio di Palazzo San. Parteciperanno rappresentanti di istituzioni, accademici ed esperti. L’incontro sarà dedicato a discutere gli impatti dell’IA sulla gestione pubblica e sulle procedure amministrative.
Il prossimo 26 maggio, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto alla Camera dei Deputati di Roma, si terrà il convegno di studi “La PA nell'era dell'IA – Casi d'uso e sfide di policy per la trasformazione digitale delle istituzioni”, promosso dal Centro di Ricerca Interuniversitario LEITAI – Centre for Law and Ethics of Innovation, Technology and Artificial Intelligence. L'iniziativa si propone come un momento di confronto strategico tra istituzioni, autorità indipendenti, mondo accademico ed esperti del settore sui temi dell'intelligenza artificiale applicata alla Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione agli scenari di innovazione, ai profili regolatori e alle implicazioni etiche della trasformazione digitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Campus talks: Why internationalisation must remain a cornerstone of higher education
Sullo stesso argomento
Presentato alla Camera dei Deputati il libro di Umberto Mancini, edito da oVer Edizioni, sulla comunicazione economico-finanziaria nell'era dell’IAUna “cassetta degli attrezzi” per gli operatori della comunicazione, utile a interpretare potenzialità e limiti dell’innovazione tecnologica.
Trasformazione digitale della PA, ‘A Software Factory’ premiata alla Camera dei DeputatiTempo di lettura: 3 minutiA Software Factory si conferma tra le realtà italiane più innovative nel panorama nazionale, ottenendo per il secondo anno...
La PA nell’era dell’IA. Casi d’uso e sfide di policy per la trasformazione digitale delle istituzioni è il convegno in programma martedì 26 maggio 2026 dalle ore 10.00, presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati (Palazzo San Macuto). L'evento è or facebook
La PA nell'era dell'IA: istituzioni, accademici ed esperti a confronto alla Camera dei DeputatiIl prossimo 26 maggio, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto alla Camera dei Deputati di Roma, si ... iltempo.it
LEITAI porta alla Camera il dibattito sulla PA nell’era dell’IA: istituzioni, policy e innovazione a confronto alla Camera dei DeputatiEsperti, istituzioni e accademici discuteranno sul futuro dell’intelligenza artificiale nella trasformazione digitale della PA ... affaritaliani.it