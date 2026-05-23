La PA nell' era dell' IA | istituzioni accademici ed esperti a confronto alla Camera dei Deputati

Notizia in breve

Il 26 maggio, tra le 10 e le 13, si terrà un dibattito alla Camera dei Deputati sulla pubblica amministrazione nell’era dell’intelligenza artificiale. L’evento si svolgerà nella Sala del Refettorio di Palazzo San. Parteciperanno rappresentanti di istituzioni, accademici ed esperti. L’incontro sarà dedicato a discutere gli impatti dell’IA sulla gestione pubblica e sulle procedure amministrative.