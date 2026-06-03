Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi aerei sull’isola iraniana di Qeshm. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che l’intervento è stato effettuato per autodifesa. Non sono stati forniti dettagli sui bersagli colpiti o sui danni. L’operazione è stata comunicata come risposta a presunte minacce, senza ulteriori precisazioni. Nessuna informazione è stata diffusa su eventuali vittime o conseguenze immediate.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che l’esercito americano ha condotto attacchi aerei sull’isola iraniana di Qeshm, affermando di aver agito per autodifesa. Il Comando Centrale degli Stati Uniti afferma inoltre che l’Iran ha tentato di attaccare i marinai della regione, ma che anche questi attacchi non hanno avuto successo. Gli Stati Uniti ribadiscono non solo che l’azione militare statunitense è stata di autodifesa, ma insistono anche sul fatto che il cessate il fuoco è tuttora in vigore. Nel frattempo, sappiamo che il presidente Trump, in un post su Truth Social di martedì, ha respinto le notizie dei media secondo cui i colloqui con l’Iran sarebbero stati interrotti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti hanno colpito l’isola iraniana di Qeshm

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Gli Stati Uniti stanno per attaccare lIran

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