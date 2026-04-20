gli stati uniti hanno attaccato e sequestrato una nave iraniana

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una nave iraniana dopo averla intercettata nello stretto di. La portacontainer, denominata Touska, aveva tentato di superare un blocco navale imposto dagli Stati Uniti. L’operazione si è conclusa con il sequestro della nave, senza ulteriori dettagli su eventuali sanzioni o motivazioni ufficiali. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi riguardo alle attività marittime e alle restrizioni internazionali.

La portacontainer Touska ha provato a superare il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz: poi sono intervenuti i marines Nella notte tra domenica e lunedì la marina militare degli Stati Uniti ha attaccato e poi sequestrato la Touska, una nave portacontainer iraniana, per non avere rispettato il blocco navale statunitense imposto a est dello stretto di Hormuz. È la prima volta che succede da quando è in vigore il blocco iniziato una settimana fa. La nave era diretta verso il porto iraniano di Bandar Abbas e in precedenza era stata sanzionata dagli Stati Uniti per sospetti traffici commerciali illeciti. Le informazioni sull’operazione militare sono ancora scarse e basate per lo più su quanto è stato comunicato dal Comando centrale delle forze armate statunitensi in Medio Oriente (CENTCOM).🔗 Leggi su Ilpost.it

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Gli Stati Uniti stanno per attaccare l’Iran

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