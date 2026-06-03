Gli scatti della veronesità in mostra a Porta Palio

Da veronasera.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Veronensis, atto secondo. Il progetto fotografico di Leonardo Ferri che racconta l’anima di Verona attraverso 130 ritratti in bianco e nero, torna in una mostra aperta al pubblico dal 13 al 21 giugno a Porta Palio (orari: mercoledì, giovedì, venerdì dalle 16 alle 20 sabato dalle 10 alle 21. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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