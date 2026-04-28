Gli scatti simbolo della lotta alla mafia nella mostra Luce e memoria

Da modenatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Luce e memoria". È il titolo della mostra fotografica di Tony Gentile allestita nell’ambito del Festival della legalità dall’8 maggio al 14 giugno a Palazzo Santa Margherita, in corso Canalgrande 103 a Modena.L’esposizione, che ritrae tra gli altri lo scatto simbolo della lotta alla mafia, dove.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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