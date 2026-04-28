Gli scatti simbolo della lotta alla mafia nella mostra Luce e memoria

"Luce e memoria". È il titolo della mostra fotografica di Tony Gentile allestita nell’ambito del Festival della legalità dall’8 maggio al 14 giugno a Palazzo Santa Margherita, in corso Canalgrande 103 a Modena.L’esposizione, che ritrae tra gli altri lo scatto simbolo della lotta alla mafia, dove.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Una luce teatrale scalda la pelle, definisce le linee del corpo, accende il rosso del manto. Cristofano Allori ci regala un’immagine magnetica, quasi cinematrografica, di San Giovanni Battista capace di rapire lo sguardo. 1612-1615 circa Galleria Palatina #Pa x.com