gli sbandieratori di arezzo a ginevra il 2 giugno

Il 2 giugno, gli Sbandieratori di Arezzo hanno partecipato a una manifestazione a Ginevra. La loro esibizione si è svolta in piazza, davanti a un pubblico di passanti e turisti. La squadra ha eseguito coreografie con bandiere colorate, mantenendo il ritmo e la precisione tipici della tradizione. La rappresentazione è durata circa mezz’ora, coinvolgendo diversi componenti in abbigliamento tradizionale.

Arezzo, 3 giugno 2026 – In occasione della Festa della Repubblica italiana, gli Sbandieratori di Arezzo si sono esibiti nella prestigiosa «Place des Nations», antistante al Palazzo delle Nazioni di Ginevra, alla presenza del Rappresentante Permanente d'Italia, Luigi Maria Vignali, e del Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, afferma una nota della Rappresentanza. L'esibizione, organizzata dalla Rappresentanza Permanente in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia a Ginevra, ha rappresentato un ideale connubio tra le bandiere dei Paesi membri dell'Onu e quelle degli Sbandieratori, fondendo simbolicamente, in un gioco di colori e di suoni, l'impegno multilaterale dell'Italia con le tradizioni locali del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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