Pensioni di giugno in pagamento dal 1° giugno negli uffici postali di Arezzo

Da arezzonotizie.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le pensioni di giugno sono state rese disponibili a partire da lunedì 1° giugno in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo. I pagamenti sono stati effettuati secondo il calendario stabilito, con possibilità di accesso per i pensionati presso le filiali locali. La distribuzione si svolge nelle consuete modalità, senza variazioni rispetto agli anni precedenti.

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Le pensioni di giugno sono in pagamento da lunedì 1° giugno in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo. Lo comunica Poste Italiane, precisando che lo stesso giorno i ratei saranno disponibili anche per chi ha scelto l'accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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