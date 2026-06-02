Panathlon Club Arezzo e Coni Arezzo condannano gli episodi di inciviltà avvenuti nei pressi del Museo Archeologico

Il Panathlon Club Arezzo e il Coni Arezzo hanno espresso condanna per gli atti di inciviltà verificatisi vicino al Museo Archeologico.

Arezzo, 2 giugno 2026 – Panathlon Club Arezzo e CON I Arezzo condannano gli episodi di inciviltà avvenuti nei pressi del Museo Archeologico. Fruganti e Melis: “Il rispetto degli spazi comuni è parte integrante della cultura sportiva e della convivenza civile”. Il Panathlon Club Arezzo e il CONI Arezzo esprimono ferma condanna per gli episodi di inciviltà segnalati dalla direttrice del Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate, dott.ssa Maria Gatto, avvenuti nella mattina di domenica scorsa nell’area intorno al museo. Nello specifico, runners che invece di utilizzare i bagni chimici forniti dall’organizzazione della manifestazione “ Scalata al Castello”, hanno urinato davanti alle vetrate della biglietteria del Museo, già aperto e frequentato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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