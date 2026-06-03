Gli rubano la Ferrari da 200mila euro imprenditore in ginocchio | Chiudo l' attività
Un imprenditore di 46 anni ha dichiarato che, se non verrà ritrovata la sua Ferrari da 200mila euro, chiuderà la sua attività. La vettura è stata rubata e lui ha espresso forte preoccupazione, affermando che la perdita potrebbe mettere fine alla sua carriera professionale. La denuncia è stata presentata ai carabinieri, che stanno indagando sul furto. L’imprenditore ha parlato il 30 maggio, manifestando rabbia e dolore per il furto subito.
“Se i carabinieri non ritroveranno la mia Ferrari, la mia vita professionale è praticamente finita”. Sono parole cariche di rabbia e dolore quelle pronunciate il 30 maggio da Luca Gaetani, 46 anni di San Giorgio delle Pertiche (Padova), imprenditore insieme alla moglie e titolare della Gaetani. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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