Gli rubano la Ferrari da 200mila euro imprenditore in ginocchio | Chiudo l' attività

Notizia in breve

Un imprenditore di 46 anni ha dichiarato che, se non verrà ritrovata la sua Ferrari da 200mila euro, chiuderà la sua attività. La vettura è stata rubata e lui ha espresso forte preoccupazione, affermando che la perdita potrebbe mettere fine alla sua carriera professionale. La denuncia è stata presentata ai carabinieri, che stanno indagando sul furto. L’imprenditore ha parlato il 30 maggio, manifestando rabbia e dolore per il furto subito.