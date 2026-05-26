La classe quarta F del liceo artistico si è riunita dopo 50 anni dall’ultimo esame. Gli ex studenti hanno condiviso una serata insieme, rivivendo i ricordi del tempo passato. L'incontro ha visto la partecipazione di persone che non si vedevano da decenni, creando un momento di convivialità e nostalgia. La serata ha segnato il ritorno a un passato comune, con scambi di storie e ricordi legati alla scuola e agli anni giovanili.

La classe quarta F del liceo artistico si ritrova dopo mezzo secolo. A cinquant’anni dall’ultimo appello, gli ex studenti dell’artistico si sono ritrovati per un momento conviviale, tornando per una sera indietro nel tempo. Alla pizzeria “Origine” di Caniparola, i compagni di scuola, oggi nonni, hanno condiviso ricordi, sorrisi e quell’affetto rimasto intatto dopo mezzo secolo. Tra fotografie custodite con cura, racconti e aneddoti capaci di fare divertire ancora oggi, gli ex alunni hanno riscoperto la complicità di quando erano ragazzi e inseguivano il sogno dell’arte. "Siamo tornati pieni d’amore, eravamo già un gruppo affiatato": questo il sentimento dei partecipanti, protagonisti di una serata che ha riportato alla luce il valore delle amicizie nate tra i banchi e coltivate da lontano per una vita intera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Amarcord della quarta F. Gli ex dell’artistico insieme dopo 50 anni

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