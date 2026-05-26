Amarcord della quarta F Gli ex dell’artistico insieme dopo 50 anni
La classe quarta F del liceo artistico si è riunita dopo 50 anni dall’ultimo esame. Gli ex studenti hanno condiviso una serata insieme, rivivendo i ricordi del tempo passato. L'incontro ha visto la partecipazione di persone che non si vedevano da decenni, creando un momento di convivialità e nostalgia. La serata ha segnato il ritorno a un passato comune, con scambi di storie e ricordi legati alla scuola e agli anni giovanili.
La classe quarta F del liceo artistico si ritrova dopo mezzo secolo. A cinquant’anni dall’ultimo appello, gli ex studenti dell’artistico si sono ritrovati per un momento conviviale, tornando per una sera indietro nel tempo. Alla pizzeria “Origine” di Caniparola, i compagni di scuola, oggi nonni, hanno condiviso ricordi, sorrisi e quell’affetto rimasto intatto dopo mezzo secolo. Tra fotografie custodite con cura, racconti e aneddoti capaci di fare divertire ancora oggi, gli ex alunni hanno riscoperto la complicità di quando erano ragazzi e inseguivano il sogno dell’arte. "Siamo tornati pieni d’amore, eravamo già un gruppo affiatato": questo il sentimento dei partecipanti, protagonisti di una serata che ha riportato alla luce il valore delle amicizie nate tra i banchi e coltivate da lontano per una vita intera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Conti e Macii non gareggeranno più insieme nel pattinaggio artistico: si separano dopo sette anniDopo sette anni di coppia nel pattinaggio artistico, Conti e Macii si sono separati.
Milan, tre colpi pazzeschi di mercato. Nesta, 50 anni tra dichiarazioni e amarcordIl Milan ha annunciato tre importanti operazioni di mercato, senza dettagli sulle cifre o sui nomi coinvolti.
Argomenti più discussi: Amarcord della quarta F. Gli ex dell’artistico insieme dopo 50 anni; Amarcord Galbani a Melzo, in mostra grafiche e filastrocche che hanno fatto la storia: Patrimonio da salvare; Amarcord: Max Verstappen e la prima vittoria in Formula 1; Crozza/De Luca e i suoi anni da sindaco di Salerno: Vorrei elargire un emozionante amarcord.
Ritorna domani, venerdì 22 Maggio, l’Uscita del Lupo Mannaro Nel calendario del Maggio Castiglionese, organizzata per il secondo anno consecutivo dalla VAB Castiglion Fiorentino, con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino, della Proloco Casti facebook
Amarcord della quarta F. Gli ex dell’artistico insieme dopo 50 anniLa classe quarta F del liceo artistico si ritrova dopo mezzo secolo. A cinquant’anni dall’ultimo appello, gli ex studenti ... lanazione.it