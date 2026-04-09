Gli 80 anni di Palidori e i 40 anni della sua Rio

Oggi si celebrano due ricorrenze significative: gli 80 anni di vita di Luigi Palidori e i 40 della sua attività di impresa. La sua carriera si è sviluppata nel corso di quattro decenni, e questa occasione viene segnata da un evento pubblico. Le celebrazioni coinvolgono la famiglia, i collaboratori e la comunità locale, che si riuniscono per ricordare e rendere omaggio a questa lunga esperienza.

Ottant’anni e non sentirli. Traguardo importante e cifra tonda per Luigi Palidori, castelfranchese doc molto conosciuto non solo per la sua attività imprenditoriale alla guida della Rio ma anche per aver contribuito ai successi della Pallavolo Castelfranco femminile fino alla conquista della agognata Serie A2. Uomo brillante, positivo, dalla battuta pronta, ma anche combattivo, grintoso, coraggioso, al passo con i tempi. Nato il 9 aprile 1946 da Nando e Angiolina dopo la sorella maggiore Fernanda, Luigi Palidori ha costruito la sua famiglia dopo aver conosciuto Adriana nel famoso locale La Sirenetta di Castelfranco: è bastato uno sguardo per capire che quella era la donna della sua vita e e da allora non si sono più lasciati la mano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli 80 anni di Palidori e i 40 anni della sua Rio Leggi anche: Luca Carboni celebra i 40 anni di carriera con “Rio Ari O Live” all'Arena del Mare Al via gli Inclusive winter games per gli 80 anni della Nostra famigliaAl via gli Inclusive Winter Games, kermesse sportiva, sociale e inclusiva promossa in occasione dell’ottantesimo dell’associazione La Nostra Famiglia.