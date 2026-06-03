In città si sono svolti allenamenti di atleti emergenti del podismo, grazie al clima mite e alla disponibilità di strutture. Oltre a Pasquale Selvarolo, altri componenti della squadra guidata dal tecnico federale Piero Incalza hanno scelto questa zona per prepararsi. La presenza di più atleti in allenamento testimonia l’interesse verso questa località come punto di riferimento per gli allenamenti di livello. Nessuna competizione ufficiale è stata annunciata in questi giorni.

Non solo Pasquale Selvarolo. La nostra città in quest’ultimo periodo ha ospitato diversi altri atleti della "scuderia" del noto tecnico federale Piero Incalza. Alcune promesse del podismo si sono allenate nella nostra zona sfruttando il clima mite e circuiti ideali per preparare impegni importanti. Alla recente Coppa Europa di La Spezia ha partecipato nella gara dei 10.000 metri con la maglia della Moldavia l’atleta di punta Maxim Raileanu (nella foto) mentre nei 1000 metri hanno corso in ambito femminile la greca Eirini Tantarou e l’italiana Giorgia Guccinelli. In gara, sempre nei 1000 metri, c’era anche il massese Andrea Manfredi pure lui seguito da Incalza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli allenamenti delle promesse del podismo. Clima mite e grande disponibilità. L’atletica preferisce la nostra zona

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