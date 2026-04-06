Dopo la Pasquetta, il sud Italia ha vissuto una giornata all’insegna del sole, con temperature miti e condizioni meteorologiche stabili. La primavera si è confermata stabile e soleggiata anche nei giorni successivi, con clima piacevole che si manterrà per tutta la settimana. Le previsioni indicano che il tempo continuerà ad essere favorevole nella regione, con poche variazioni rispetto alle giornate precedenti.

Dopo la Pasquetta, la primavera entra nel vivo soprattutto al Sud, dove il tempo si manterrà stabile, soleggiato e con temperature piacevoli per diversi giorni consecutivi. Da lunedì 6 aprile in poi, le regioni meridionali saranno infatti protagoniste di una fase meteorologica caratterizzata da cieli sereni o al massimo poco nuvolosi e da un clima gradevole, ideale per attività all’aperto e gite fuori porta. Anche il Centro-Nord godrà di condizioni in prevalenza stabili e miti, con temperature che in alcune zone potranno raggiungere i 24-25°C, ma sarà il Sud a beneficiare di una continuità più marcata del bel tempo. Tra martedì e mercoledì il sole dominerà la scena su tutte le regioni meridionali, accompagnato da un clima piacevole e primaverile, senza particolari variazioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pasquetta all’insegna del sole al Sud: primavera stabile e clima mite per tutta la settimana

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