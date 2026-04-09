Meteo a Palermo | clima mite fino al weekend poi piogge in arrivo e calo delle temperature

Il cielo sulla Sicilia rimarrà prevalentemente sereno nei prossimi giorni grazie alla presenza di un anticiclone che garantirà condizioni di bel tempo. La temperatura si manterrà mite fino al weekend, quando sono previste piogge e un calo termico. La stabilità atmosferica continuerà ad interessare la regione fino alla fine della settimana, senza variazioni significative. Solo successivamente si attendono cambiamenti nel quadro meteorologico.

L’anticiclone continuerà a mantenere condizioni di tempo in prevalenza soleggiato sulla Sicilia nei prossimi giorni, tanto che la settimana si chiuderà all’insegna della stabilità atmosferica sulla regione. “Il cielo si manterrà sereno - spiega Lorenzo Badelino di 3bmeteo.com - a eccezione della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Palermo: allerta meteo, in arrivo il ciclone Harry

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Meteo Palermo: oggi pioggia e schiarite, Lunedì 23 nubi sparse, Martedì 24 pioggia e schiariteSituazione in tempo reale: La rilevazione radar più vicina delle ore 1:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno ... ilmeteo.it

Meteo sereno previsto per la giornata di domani, venerdì 10 aprile: nubi in transito nel corso del pomeriggio - facebook.com facebook

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