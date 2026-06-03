A Lodi, in occasione dei 80 anni della Repubblica, un gruppo di circa ottanta bambini ha partecipato a una cerimonia nel centro cittadino. Durante l’evento, gli studenti hanno intonato il brano “Vai Italia”. La manifestazione si è svolta sotto pioggia, con bandiere e ombrelli aperti, e ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni.

Tra ombrelli aperti, bandiere sventolate e ottanta bambini schierati nel cuore della città, Lodi ha celebrato ieri l’ 80esimo anniversario della Repubblica italiana trasformando anche quest’anno piazza della Vittoria in un simbolico abbraccio ai valori della democrazia, della libertà e della partecipazione. La cerimonia si è aperta alle 9.30 con l’alzabandiera alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. A fare gli onori di casa il sindaco Andrea Furegato, che ha richiamato il significato profondo del 2 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere tra Repubblica o Monarchia e quando, per la prima volta, anche le donne poterono esercitare il diritto di voto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Gli 80 anni della Repubblica. Coro degli alunni canta “Vai Italia“: "Libertà e democrazia vanno difese"

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80 anni fa, gli italiani scelsero la Repubblica reddit

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