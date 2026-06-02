2 giugno sindaci del Messinese a Roma per l’80° della Repubblica | Democrazia libertà e coesione nazionale
Il 2 giugno, alcuni sindaci del Messinese sono arrivati a Roma per partecipare alle celebrazioni dell’80° anniversario della Repubblica Italiana. La delegazione ha assistito alle cerimonie ufficiali, che hanno incluso eventi pubblici e commemorativi. I sindaci hanno sottolineato temi come democrazia, libertà e coesione nazionale durante le dichiarazioni pubbliche. La visita si è svolta nel contesto delle festività per il giorno della Repubblica.
Una rappresentanza di sindaci siciliani oggi a Roma per le celebrazioni per la Festa della Repubblica, in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La delegazione, guidata dal presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, ha partecipato alla tradizionale parata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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