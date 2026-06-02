2 giugno sindaci del Messinese a Roma per l’80° della Repubblica | Democrazia libertà e coesione nazionale

Notizia in breve

Il 2 giugno, alcuni sindaci del Messinese sono arrivati a Roma per partecipare alle celebrazioni dell’80° anniversario della Repubblica Italiana. La delegazione ha assistito alle cerimonie ufficiali, che hanno incluso eventi pubblici e commemorativi. I sindaci hanno sottolineato temi come democrazia, libertà e coesione nazionale durante le dichiarazioni pubbliche. La visita si è svolta nel contesto delle festività per il giorno della Repubblica.