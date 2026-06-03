Gli 80 anni della nostra Repubblica | Libertà e gentilezza fin da scuola

Il 2 giugno segna l’anniversario degli 80 anni dal primo voto delle donne in Italia, avvenuto nel 1946, e celebra anche la Festa della Repubblica. Quest’anno il giorno coincide con il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. La ricorrenza raccoglie diversi significati, tra cui la memoria storica e il valore della partecipazione civica. La giornata è dedicata a eventi e celebrazioni ufficiali, senza che siano stati annunciati cambiamenti nelle modalità di commemorazione.

di Antonia Casini Un 2 giugno che raccoglie tanti significati e valori. È la Festa della Repubblica, gli 80 anni del primo voto delle donne in Italia (dopo le amministrative di marzo del 1946) e il giorno del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. Lo ricorda, dopo la lettura del messaggio del capo dello Stato, Sergio Mattarella, anche il prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, durante la cerimonia ieri mattina in Piazza Mazzini: "Le antiche città marinare hanno rappresentato, nel corso della storia, luoghi di incontro tra popoli, culture e saperi diversi contribuendo allo sviluppo di istituzioni, regole condivise e forme di convivenza fondate sulla fiducia reciproca". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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