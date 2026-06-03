Givi ha presentato Xspace, una valigia telescopica progettata per motociclisti, che aumenta la volume da 27 a 36 litri in modo rapido. La soluzione si basa su un sistema di estensione che consente di modificare la capacità senza rimuovere la valigia. La progettazione è frutto di una collaborazione tra università e accademie di design, che hanno coordinato la ricerca e lo sviluppo del prodotto. La valigia combina funzionalità e praticità per i viaggi in moto.

Come fa una valigia a passare da 27 a 36 litri istantaneamente?. Chi coordina la ricerca tra università e accademie di design?. Quale meccanismo brevettato permette di espandere il volume del bagaglio?. Come ha trasformato un'officina privata in un brand globale?.? In Breve Volume variabile da 27 a 36 litri tramite sistema a cremagliera brevettato.. Collaborazione con esperti e università di Brescia e Milano per ricerca e sviluppo.. Sinergia con accademia LABA per integrare ingegneria meccanica e design estetico.. Distribuzione europea programmata per fine giugno con successiva espansione globale.. L’ingegno bresciano di Flero punta su una nuova valigia espandibile per motociclisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Givi lancia Xspace: la nuova valigia telescopica per motociclisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

GIVI lancia XSpace: la valigia intelligente che cambia forma tra città e grandi viaggiGIVI ha presentato XSpace, una valigia Monokey espandibile progettata per adattarsi a diverse esigenze di viaggio.

Sassari, debutta XSpace: la nuova proposta Tech House nei localiA Sassari debutta XSpace, un nuovo format musicale dedicato alla musica Tech House che si propone di rinnovare la scena notturna della città.

Temi più discussi: GIVI lancia XSpace: la valigia intelligente che cambia forma tra città e grandi viaggi; GIVI XSpace – Doppia capacità, massima libertà; GIVI lancia XSpace | la valigia intelligente che cambia forma tra città e grandi viaggi.

Il brand bresciano di accessori per moto Givi rivoluziona il mercato con un baule espandibileLa società bresciana fondata da Giuseppe Visenzi, è quella con più brevetti all’attivo in Italia ed è presente in oltre cento Paesi ... msn.com

GIVI lancia XSpace: la valigia intelligente che cambia forma tra città e grandi viaggiIl gruppo italiano presenta la nuova Monokey espandibile con sistema telescopico brevettato: più capacità, materiali leggeri e sicurezza evoluta per conquistare motociclisti urbani e viaggiatori adven ... msn.com