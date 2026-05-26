GIVI ha presentato XSpace, una valigia Monokey espandibile progettata per adattarsi a diverse esigenze di viaggio. La valigia può modificare la sua forma, passando da un formato compatto per l'uso urbano a uno più capiente per i viaggi più lunghi o i weekend fuori porta. La struttura è stata sviluppata per offrire maggiore flessibilità nella capacità di carico, senza la necessità di cambiare modello o accessori.

Dalla città ai grandi viaggi, passando per il weekend fuori porta. È su questa idea di mobilità fluida che GIVI costruisce XSpace, la nuova valigia Monokey espandibile che punta a ridefinire il concetto di capacità di carico nel settore moto. Dietro il progetto c’è una sfida precisa: rispondere a motociclisti sempre più diversi tra loro, con esigenze che cambiano rapidamente e che chiedono oggi prodotti versatili, sicuri e tecnologicamente evoluti. Una valigia universale. “Oggi esistono motociclisti molto diversi tra loro”, spiega Umberto Visenzi, Amministratore Givi, sottolineando come il progetto sia nato osservando chi usa la moto ogni giorno in città, ma anche chi affronta lunghi viaggi o weekend lontano da casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - GIVI lancia XSpace: la valigia intelligente che cambia forma tra città e grandi viaggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marracash torna in Barona: il block party tra i balconi, la rabbia che cambia forma e il duetto con ElodieIl rapper torna nel quartiere di Barona con un concerto in strada senza scenografie, solo con il DJ.

Festival estate 2026: boom di viaggi, cambiano le mete (e non sono più le grandi città)Durante l’estate del 2026, si registra un aumento significativo di viaggi legati ai festival, con un cambio nelle destinazioni preferite.

GIVI XSpace, Visenzi: Una valigia pensata per ogni motociclistaUmberto Visenzi, amministratore di GIVI, presenta XSpace, la nuova valigia Monokey® espandibile con sistema telescopico brevettato. Un accessorio pensato per adattarsi a diversi stili di guida, dall’u ... ilgiornale.it

Debutta in anteprima mondiale la nuova valigia espandibile GIVI XSpace: compatta in città e capiente per i lunghi viaggiGIVI presenta la nuova a valigia moto espandibile XSpace con sistema Monokey. Da 27 a 36 litri in pochi secondi grazie al meccanismo telescopico brevettato ... motorbox.com