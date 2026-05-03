A Sassari debutta XSpace, un nuovo format musicale dedicato alla musica Tech House che si propone di rinnovare la scena notturna della città. Sono due sassaresi a aver ideato questo progetto, che si inserisce tra le proposte dei locali del centro. L’arrivo di XSpace mira a offrire un’esperienza diversa per gli appassionati di questo genere, con eventi e dj set che si svolgeranno nelle prossime settimane.

? Cosa scoprirai Chi sono i due sassaresi dietro questo nuovo format musicale?. Come cambierà la movida locale con l'arrivo della Tech House?. Perché il progetto punta ai bar invece delle grandi discoteche?. Dove si terrà il debutto ufficiale di XSpace l'8 maggio?.? In Breve Target principale tra 23 e 35 anni nei bar e disco bar sassaresi. Debutto ufficiale venerdì 8 maggio ore 22:00 in via Torre Tonda. Promotori Manuel Cambilargiu e Stefano Sale operano da due mesi sul territorio. Format punta a diversificare l'offerta musicale tra i locali della provincia. Manuel Cambilargiu e Stefano Sale lanciano il format XSpace a Sassari con un debutto ufficiale previsto per venerdì 8 maggio in via Torre Tonda dalle ore 22:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, debutta XSpace: la nuova proposta Tech House nei locali

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