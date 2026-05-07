Dopo la bocciatura al referendum, il partito di centrodestra ha annunciato nuove proposte su temi come gli smartphone, le intercettazioni e la prescrizione. Il segretario nazionale, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente, ha ribadito l’intenzione di spingere avanti con queste questioni. La posizione del partito si concentra su misure in queste aree, senza approfondire dettagli specifici o altre iniziative.

Forza Italia torna alla carica perché, afferma il segretario nazionale, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Antonio Tajani: “La giustizia non è soltanto la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura o la separazione delle carriere dei Magistrati, la giustizia è qualcosa di più importante del semplice referendum”. “Pensavate male” che dopo il referendum perso Forza Italia accantonasse il tema giustizia, aggiunge Giorgio Mulè. E il vice di Nordio a via Arenula, l’azzurro Francesco Paolo Sisto, fa la la lista. “Andremo avanti sugli smartphone, andremo avanti sulle intercettazioni e sulla prescrizione”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo la sconfitta al referendum Forza Italia torna alla carica: “Avanti su smartphone, intercettazioni, prescrizione”

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