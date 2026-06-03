Giustizia il piano di Nordio si ferma | svaniscono le riforme

Il governo ha deciso di sospendere le riforme sulla giustizia previste dal piano di Nordio. La scelta comporta l’interruzione delle modifiche legislative in corso, senza indicare una ripresa futura. La decisione è stata comunicata senza specificare i motivi ufficiali. La sospensione riguarda le proposte di riforma volte a modificare il sistema giudiziario. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità per i cittadini di ottenere giustizia in caso di errori giudiziari.

Perché il governo ha deciso di abbandonare le riforme promesse? Come può un cittadino ottenere giustizia dopo un errore giudiziario? Chi deve pagare concretamente per i danni causati dai magistrati? Quali sono i motivi del silenzio di Nordio sulla responsabilità civile??? In Breve Referendum 22 marzo: separazione carriere respinta dal 53,2% dei votanti. Oltre 30.689 cittadini innocenti hanno ricevuto indennizzi dallo Stato per errori giudiziari. Costa di Forza Italia propone res . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Riforma Giustizia, Nordio: no alle accuse dei magistrati

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La relazione di un avvocato con la giustizia e la saggezza è sullo stesso piano della relazione di un accordatore per piano e il concerto. Nessuno dei due compone la musica né la interpreta, semplicemente mantiene funzionante la macchina. Lucille Kallen x.com

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