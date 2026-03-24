Referendum Nordio respinge ipotesi dimissioni | Pure Churchill perse le elezioni ma adesso alcune riforme si fermeranno
Nessuna ipotesi dimissioni. Lo conferma il guardasigilli Carlo Nordio, ammettendo: "Penso ci sia stata una difficoltà di comunicazione su un tema complesso Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha respinto l'ipotesi di dimissioni. "Fa parte della politica perdere le elezioni. Successe anch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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