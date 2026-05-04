Omicidio Sorrentino | il collaboratore di giustizia si ferma per le minacce ma conferma tutto a Gratteri

Un ex collaboratore di giustizia ha sospeso temporaneamente la collaborazione a causa delle minacce ricevute, ma ha confermato tutte le accuse durante un colloquio con il pubblico ministero. La vicenda riguarda l’omicidio di un uomo, e l’uomo ha fornito dettagli importanti nel corso dell’interrogatorio, nonostante le intimidazioni. La sua testimonianza rimane una parte chiave nel procedimento in corso.

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