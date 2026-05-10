Mafia tecnologia e dialogo sulle riforme così si rafforza il sistema giustizia Parla D’Amato

Da formiche.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dinamiche tra il mondo della giustizia, la politica e le riforme sono al centro di un dibattito che coinvolge anche l’uso della tecnologia. Recentemente, un rappresentante della magistratura ha commentato come le tensioni interne e le conseguenze referendarie influenzino il funzionamento dell’Anm. Si discute inoltre di come le misure di contrasto alla criminalità organizzata e le iniziative di dialogo possano contribuire a rafforzare il sistema giudiziario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le componenti interne della magistratura si misurano con le turbolenze della politica e nell’ambito della stessa all’Anm determinate dagli effetti post referendari. Dopo una profonda autoanalisi, sfociata in un dibattito interno a tutto campo, Magistratura indipendente, la componente moderata e maggioritaria dell’Anm, ha rinnovato i propri vertici, dopo le dimissioni del segretario uscente Claudio Galoppi e della presidente Loredana Micciché, insediatasi alla presidenza della Corte d’Appello di Firenze. Antonio D’Amato, 65 anni, già consigliere del Csm e attuale procuratore della Repubblica di Messina, è il nuovo segretario generale e il procuratore aggiunto della Dda di Firenze, Giancarlo Dominijanni, il nuovo presidente.🔗 Leggi su Formiche.net

mafia tecnologia e dialogo sulle riforme cos236 si rafforza il sistema giustizia parla d8217amato
© Formiche.net - Mafia, tecnologia e dialogo sulle riforme, così si rafforza il sistema giustizia. Parla D’Amato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

“Il partito dei magistrati non esiste. Ora dialogo col governo”. Parla il procuratore D’Amato (MI)"Pronti a collaborare per riformare davvero la giustizia" dice al Foglio l'esponente di spicco di Magistratura indipendente.

Sisto: “Sulla giustizia basta riforme, solo piccoli interventi”. E scarica Bartolozzi: “Col suo successore dialogo più facile”Niente più “grandi riforme spericolate” ma solo “piccoli interventi chirurgici“, da concordare con la magistratura nell’ambito di un “new deal“, un...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web