Mafia tecnologia e dialogo sulle riforme così si rafforza il sistema giustizia Parla D’Amato
Le dinamiche tra il mondo della giustizia, la politica e le riforme sono al centro di un dibattito che coinvolge anche l’uso della tecnologia. Recentemente, un rappresentante della magistratura ha commentato come le tensioni interne e le conseguenze referendarie influenzino il funzionamento dell’Anm. Si discute inoltre di come le misure di contrasto alla criminalità organizzata e le iniziative di dialogo possano contribuire a rafforzare il sistema giudiziario.
Le componenti interne della magistratura si misurano con le turbolenze della politica e nell’ambito della stessa all’Anm determinate dagli effetti post referendari. Dopo una profonda autoanalisi, sfociata in un dibattito interno a tutto campo, Magistratura indipendente, la componente moderata e maggioritaria dell’Anm, ha rinnovato i propri vertici, dopo le dimissioni del segretario uscente Claudio Galoppi e della presidente Loredana Micciché, insediatasi alla presidenza della Corte d’Appello di Firenze. Antonio D’Amato, 65 anni, già consigliere del Csm e attuale procuratore della Repubblica di Messina, è il nuovo segretario generale e il procuratore aggiunto della Dda di Firenze, Giancarlo Dominijanni, il nuovo presidente.🔗 Leggi su Formiche.net
Notizie correlate
“Il partito dei magistrati non esiste. Ora dialogo col governo”. Parla il procuratore D’Amato (MI)"Pronti a collaborare per riformare davvero la giustizia" dice al Foglio l'esponente di spicco di Magistratura indipendente.
Sisto: “Sulla giustizia basta riforme, solo piccoli interventi”. E scarica Bartolozzi: “Col suo successore dialogo più facile”Niente più “grandi riforme spericolate” ma solo “piccoli interventi chirurgici“, da concordare con la magistratura nell’ambito di un “new deal“, un...