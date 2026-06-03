Giuseppe Conte non ha partecipato alla parata del 2 giugno. La sua assenza ha scatenato polemiche, che sono state respinte dallo stesso leader del M5S. In risposta, il ministro degli Esteri ha commentato le decisioni di Conte, definendole come gaffe. La discussione prosegue tra le diverse fazioni politiche senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Giuseppe Conte risponde alla gaffe di Antonio Tajani. Quella che doveva essere una frecciatina per via dell’assenza dei leader dell’opposizione alla parata del 2 giugno è diventata l’occasione per il leader del Movimento 5 Stelle di rispondere con una provocazione. Infatti Giuseppe Conte, a Real Politik, si esprime sulla polemica, che definisce “inutile”. Sposta quindi il focus su quali siano le gaffe più preoccupanti, e cita quelle in merito agli Esteri fatte dal Ministro degli Esteri. Cosa ha fatto Giuseppe Conte il 2 giugno “Non sono andato neanche l’anno precedente”, dice Giuseppe Conte. Risponde così alle polemiche sulla sua assenza alla parata del 2 giugno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giuseppe Conte assente alla parata del 2 giugno spegne le polemiche e provoca Antonio Tajani sulle "gaffe"

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Condivido totalmente le parole di Giuseppe Conte. Continuare a parlare oggi dell’ingresso accelerato dell’Ucraina nell’Unione Europea senza affrontare prima la crisi politica e strategica dell’Europa significa ignorare la realtà. Chi ne parla è, semplicemente, x.com

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