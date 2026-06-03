Il 2 giugno si sono riaccese le polemiche per gli assenti alla parata. Nel frattempo, l’Ocse ha rivisto al rialzo le stime di crescita del PIL italiano, stimando un aumento dello 0,5%. Si attende ora una decisione dell’Unione europea sulla revisione del patto di stabilità. La giornata ha evidenziato tensioni politiche e aggiornamenti economici in corso.

Ancora polemiche per gli assenti alla parata del 2 giugno. E intanto l’Ocse rivede al rialzo le stime di crescita dell’economia italiana, e con l’attesa delle decisioni dell’Unione europea per la revisione del patto di stabilità. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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2 giugno, ancora polemiche per gli assenti alla parata. Ocse stima +0,5% Pil

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