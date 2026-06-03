Giulia Pauselli sempre più innamorata Spunta il progetto con il nuovo compagno dopo l' addio a Sacchetta

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta si sono ufficialmente lasciati, secondo fonti vicine. La ballerina è stata vista recentemente con un nuovo compagno, con cui avrebbe avviato un progetto comune. La coppia non ha ancora confermato pubblicamente la relazione. La fine della relazione con Sacchetta è stata confermata da alcune fonti, mentre le nuove frequentazioni sono ancora in fase di rumors. La relazione tra Pauselli e Sacchetta si era protratta per diversi anni.

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La presunta, ma quasi certa, fine della storia d'amore di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta continua ad alimentare il gossip estivo. Dopo mesi di indiscrezioni, arrivano ora nuovi dettagli sulla vita sentimentale della ballerina che sembrerebbero confermare come entrambi abbiano ormai. 🔗 Leggi su Today.it

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AMICI: MARCELLO SACCHETTA E GIULIA PAUSELLI SI SONO LASCIATI

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