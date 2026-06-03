Giulia Pauselli sempre più innamorata Spunta il progetto con il nuovo compagno dopo l' addio a Sacchetta

Notizia in breve

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta si sono ufficialmente lasciati, secondo fonti vicine. La ballerina è stata vista recentemente con un nuovo compagno, con cui avrebbe avviato un progetto comune. La coppia non ha ancora confermato pubblicamente la relazione. La fine della relazione con Sacchetta è stata confermata da alcune fonti, mentre le nuove frequentazioni sono ancora in fase di rumors. La relazione tra Pauselli e Sacchetta si era protratta per diversi anni.