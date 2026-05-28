Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli hanno annunciato la fine della loro relazione. La coppia, nota per aver partecipato insieme all’Eurovision 2026, si è lasciata dopo diversi anni. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e commenti sui social network. Entrambi non hanno rilasciato dichiarazioni dettagliate sui motivi della separazione. La loro storia era seguita da molti fan, che ora attendono eventuali aggiornamenti.

C’erano una volta Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, una delle coppie più amate nate nella grande famiglia di Amici. Un amore lungo, vissuto tra danza, televisione e vita quotidiana, coronato nel 2022 dalla nascita del piccolo Romeo Maria. Oggi però quella storia è arrivata davvero ai titoli di coda. E questa volta non soltanto sentimentalmente ma pure dal punto di vista dei social. Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli non stanno più insieme. Da tempo si mormorava di crisi tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, con i diretti interessati che non hanno mai fatto nulla per nasconderlo. Una crisi che non sarebbe stata superata nonostante la presenza di un figlio ancora piccolo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si sono lasciati: idillio finito dopo l’Eurovision 2026

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AMICI: MARCELLO SACCHETTA E GIULIA PAUSELLI SI SONO LASCIATI

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