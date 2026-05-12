Marcello Sacchetta è il ballerino di Sal Da Vinci ma la crisi con Giulia Pauselli mamma del figlio piccolo è sempre più profonda

Il ballerino che lavora con il cantante Sal Da Vinci si trova al centro di una crisi con la sua compagna, madre del loro bambino. La situazione tra i due sembra peggiorare nel tempo, senza che siano state rese note motivazioni o dettagli specifici. Nel frattempo, l’Italia si prepara a partecipare alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà questa sera alla Wiener Stadthalle di Vienna.

L’attesa è finita: questa sera l’Italia torna protagonista sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. A rappresentare il tricolore è Sal Da Vinci con la sua “Per sempre sì”, ma i riflettori sono puntati anche sulla spettacolare messa in.🔗 Leggi su Today.it

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