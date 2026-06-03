Giugno | quando sono la Luna delle Fragole i baci stellari e il solstizio d' estate gli eventi astronomici da non perdere

A giugno si verificano diversi eventi astronomici, tra cui la Luna delle Fragole, i baci stellari e il solstizio d'estate. Le notti sono più corte, ma le temperature più miti facilitano l'osservazione del cielo notturno.

Giugno è un mese ricco di eventi astronomici. Anche se le notti sono più brevi, le temperature miti favoriscono l'osservazione per vivere emozioni intense. Al resto ci penserà il cielo con il suo straordinario spettacolo dove a farla da padrone saranno la Luna delle fragole e i baci stellari, le. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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